Update: Café Pinkster heeft last van oude oplichtingszaak

W. probeerde in het pand van Café Pinkster in 2014, waar toen café By Sylvester was gevestigd, een darttoernooi te organiseren en haalde daarvoor geld op. Dat darttoernooi kwam er echter nooit, volgens W. omdat By Sylvester toen de deuren sloot. By Sylvester ging in andere handen over en werd weer Café Pinkster.