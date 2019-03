Update: Woning aan de Oosterstraat in Deventer op slot na aantreffen hennepkwekerij, ook vuurwapen aangetroffen

Rijs­sen-Hol­ten MKB vriende­lijkst, Deventer tweede

11:34 Rijssen-Holten is opnieuw uitgeroepen tot MKB-Vriendelijkste gemeente van Overijssel. Ook in 2016 en 2013 ging Rijssen-Holten er met de eerste plek vandoor in Overijssel. Deventer eindigde in de verkiezing op de tweede plaats en steeg met stip.