Urenlange zoektocht ten einde in Deventer: 18-jarige vrouw gevonden

Politiehelikopter

De tiener was voor het laatste gezien in de omgeving van de Douwelerkolk, tussen het politiebureau en het Deventer Ziekenhuis. De politie sprak over een ‘urgente vermissing.’ Om haar te vinden werd onder meer Burgernet en een politiehelikopter ingezet.

Na een urenlange zoektocht werd tegen 20.40 uur door de politie gemeld dat ze was gevonden. Waar ze werd gevonden is niet bekend gemaakt. ,,Ze krijgt aandacht’’, liet de politie weten in een afsluitend burgernetbericht. De politie bedankte daarin ook de betrokkenheid van de Deventer inwoners, want de politie kreeg veel hulp en reacties. Of een gouden tip vanuit de gemeenschap ook heeft geleid tot het aantreffen van de vrouw is niet bekend gemaakt.