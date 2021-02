Vaccinatielocatie in Deventer komt zoals verwacht in Morres-pand op de Snipperling

De vaccinatielocatie tegen corona in Deventer komt zoals verwacht op woonboulevard de Snipperling. GGD IJsselland gaat vaccineren in het voormalige Morres-pand. Dat is het grootste leegstaande pand van Deventer.

Deventer wordt de vierde coronavaccinatielocatie van IJsselland. In Zwolle en Hardenberg is al een vaccinatieplek, in Kampen opent er binnenkort ook eentje. Wanneer mensen in Deventer terechtkunnen is nog onduidelijk. Mogelijk is dat pas in april. De datum waarop het vaccineren kan beginnen, is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins.

De GGD brengt de locatie de komende weken in gereedheid en maakt deze toegankelijk voor een brede doelgroep.

Margreet Algera, manager GGD IJsselland: ,,Deze nieuwe locatie is onderdeel van een enorme opschaling van de vaccinatie in onze regio. De eerstkomende weken lijkt er nog maar beperkt vaccin beschikbaar te zijn, maar in de loop van de maanden wordt dat steeds meer. Het is daarom goed dat we op meerdere locaties klaar zijn om grote aantallen mensen te kunnen vaccineren.”

Puzzel

Naast Zwolle en Hardenberg, Kampen en Deventer, komen er de komende tijd nog meer vaccinatielocaties bij in IJsselland. GDD IJsselland spreekt van een ‘puzzel’. De landelijke spreiding is belangrijk, zodat de locaties voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Verder moet opschalen mogelijk zijn en is voor elke locatie voldoende medisch personeel nodig, zoals een toezichthoudende arts. Tot slot moet de locatie groot genoeg zijn om een paar honderd vaccins per dag te verwerken en zo verspilling te vermijden.

Het is nog niet zeker welke doelgroepen het eerst gevaccineerd worden in de vaccinatielocatie in Deventer. De Rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is in de vaccinatiestrategie.

Mensen die een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio.

‘Goed nieuws’

Burgemeester Ron König vindt het goed nieuws dat Deventer een eigen vaccinactielocatie krijgt. ,.Het is fijn dat inwoners van onze gemeente niet ver hoeven te reizen voor een vaccinatie. Zo maken we het voor mensen zo makkelijk mogelijk om zich te laten vaccineren. Dit is weer een mooie stap in de bestrijding van het virus.”

Volgens de gemeente wordt de locatie zeven dagen per week, gedurende 12 uur per dag gebruikt door de GGD. De vaccinatielocatie moet beschikbaar zijn tot minimaal eind 2021. Op de Snipperling zit al een teststraat.

Vorige week berichtte de Stentor dat inwoners van Deventer zich zorgen maken over het uitblijven van een locatie in de stad. Momenteel worden mensen boven de 80 jaar geprikt. De doelgroep en familie is bezorgd dat mensen nu de hele regio door moeten (Zwolle, Apeldoorn, Enschede) voor een prik.