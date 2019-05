Vader en dochter Dullaert richten 400 vierkante meter aan kunst in als pop-upgalerie in Deventer

Anna is in opleiding bij haar vader, Peter Dullaert. Hij is directeur van Klooster Nieuw Sion en pastoraal werker, maar in het dagelijks leven register-taxateur en antiquair. ,,Het zijn de tegenstellingen in mijn leven’’, glimlacht Dullaert. ,,Mijn ene oma was religieus, de andere een handelaar in van alles. Op mijn twaalfde ging ik al mee naar de eerste inboedeltaxatie.” Door zijn studie theologie en zijn voorliefde voor religie is het niet gek dat juist religieuze kunst zijn specialisatie is. Maar als een van de vier register-taxateurs in de provincie is hij toch vooral generalist. En dat is waarin Anna nu al vier jaar meeloopt en leert. Zoals Peter het vak van oma leerde, krijgt Anna het nu met de paplepel ingegoten.