Vader en zoon bouwen huis van piepschuim in Deventer: ‘Dit staat met gemak 100 jaar’

met video's Ricardo (24) uit Deventer vlucht winkel in na aanslag Istanboel: ‘Iedereen ging op de loop’

Een enorme knal, gevolgd door chaos. Ricardo Hinderiks (24) uit Deventer schrok zich gisteren rot toen hij met zijn moeder in de buurt was van de aanslag in Istanboel. ,,Iedereen ging op de loop. Onze eerste reactie was toen ook: wegwezen hier.”

14 november