Vader en zoon uit Twello krijgen wel straf voor geweld, niet voor brugduwen

Ze zien er bescheiden uit, maar het is nogal wat waar vader Harm en zoon Frank K. toe in staat zijn, aldus een gezin uit Deventer. Ze zouden een brave huisvader gepoogd hebben van de Wilhelminabrug te donderen. Vandaag moesten ze zich voor de politierechter verantwoorden.

Na een gezellig bezoekje aan café Kaal in de Deventer binnenstad, fietst het Twellose duo in januari letterlijk tegen het gezin op, dat op weg is om een hapje te gaan eten in Deventer. Ze raken de zoon van het gezin net wel of niet, er wordt door de vader uit het gezin wat geroepen. Als de twee rechtsomkeert maken gaat het mis. Tot zover de feiten.

Lees ook Vermeende brugduwers Wilhelminabrug Deventer voor politierechter Lees meer

Doodskist

Volgens de gezinsleden proberen vader en zoon uit Twello hun vader over de reling te duwen. Hij zou zijn doodskist maar beter vast kunnen bestellen, zouden ze ook nog geroepen hebben. Moeder wordt uitgescholden voor 'sufkut'. Volgens diezelfde moeder wordt haar dochter op de grond gegooid en haar tienerzoon in de rug getrapt. Het gezin was vrijdagmiddag niet bij de zaak aanwezig: het durfde de confrontatie met de vader en zoon uit Twello niet aan.

Vader en zoon uit Twello hebben een volledig ander verhaal. Ze hebben niet gestompt, geslagen of geschopt en al helemaal niet geprobeerd iemand van de brug te gooien. De kinderen hebben ze niet aangeraakt en juist de vader uit het gezin was agressor. Volgens de zoon hebben ze zich alleen verdedigd. Bovendien zouden de vier gezinsleden volgens advocaat Mariska Pekkeriet hun verhalen op elkaar hebben afgestemd, omdat ze tot op detailniveau, ondanks de heftigheid van het incident, onafhankelijk van elkaar bij de politie hetzelfde verklaarden.

Van de brug

Van een verdenking dat ze vader van de brug hadden willen duwen, zoals ook de lezing van de politie in eerste instantie was, is vrijdagmiddag niets over. Ook de officier van justitie maakt daar geen toespeling op. Maar de rechter acht vader en zoon wel schuldig aan geweld richting het gezin. Ook omdat er door een onafhankelijke arts letsel was vastgesteld bij de tienerzoon (schrammen) en net volwassen dochter uit het gezin (kneuzingen). Bovendien zijn er onafhankelijke getuigenverklaringen die het verhaal van het gezin deels ondersteunden. Daarom krijgen de gezinsleden een schadevergoeding uitbetaald van in totaal 1.300 euro, al is dat wel lager dan ze wilden.

De politierechter besloot tot 60 uur werkstraf voor zowel vader en zoon. De officier van justitie had voor zoon Frank K. 150 uur werkstraf, waarvan 50 uur voorwaardelijk geëist en voor vader Harm 80 uur werkstraf. Zoon K. moet zich daarbij verplicht melden bij de reclassering en gedragstherapie volgen, om eerst te denken en dan te doen. Zodat hij de volgende keer wél doorfietst als hij wordt nageroepen.