Vader houdt 7-jarige zoon Yannick niet bij in Kidsrun van Deventer IJsselloop

Het was rennen geblazen tijdens de Kidsrun van de IJsselloop in Deventer. Honderden kinderen liepen zondagmorgen mee. De jongsten met ouders, de gevorderden zonder. En dat was voor een enkeling pittig.

Op de Brink is het rond 10.30 uur een gezellige drukte. Aan de schoenen en kleding is makkelijk te zien wie vandaag een sportieve prestatie gaat leveren. Van de vijfjarige Santiago Solaro worden nog snel de veters gestrikt. Het ventje loopt vandaag voor het eerst mee. ,,Eigenlijk wilde hij vorig jaar al”, vertelt vader Francesco. ,,Vanwege zijn broer. Die loopt nu weer mee. Ik zelf ook.” Hij vervolgt met een grijns: ,,Dat is ook leuk voor de jongens.”

Mierenhoop

Santiago krijgt als tip mee vooruit te kijken. Inmiddels lijkt de Brink een mierenhoop. Ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes komen massaal af op de Kidsrun die bijna van start gaat. Eerst de twee kilometer. Daarna de één. De snelste loopster van vorig jaar, Lynn Oosterhuis, wandelt naar de start. Ze hoopt wederom een goede tijd neer te zetten. ,,Maar het is ook een hele leuke route. Vooral de lange weg langs de IJssel. Daar kun je lekker hard. Vandaag is het goed loopweer, niet te warm. We gaan het zien”, reageert de 12-jarige uit Apeldoorn nog aardig ontspannen.

Spanning

Maar bij de startboog is er toch wat spanning van de gezichten af te lezen. Lynn staat vooraan. Ze wil, net als de jongens naast haar, geen seconde verliezen. Achter haar staan nog honderden kinderen. Waaronder groepen van BSO’s en andere kinderopvang, atletiekverenigingen en klasgenootjes. Ondanks de zon en strakblauwe lucht is het fris; er waait een ijzig briesje.

Jolige clowns

En om de laatste tien minuten voor de start warm te blijven krijgen de jonge deelnemers een energieke warming up. Opzwepende muziek en de instructies van de twee fitnessdames vergezeld door jolige clowns doen de jongens en meisjes springen en klappen. Nog even en dan is het aftellen geblazen. Een laatste aanmoediging van familie langs de kant. Het startschot klinkt en weg zijn ze.

Snelste lopers

En terwijl de kinderen voor de 1 kilometer zich klaar maken voor hun start, komen na ongeveer zeven minuten de snelste lopers van de 2 kilometer over de finish. Lynn is wederom de snelste dame. Ze kan zonder enige ademnood melden dat ze lekker heeft gelopen. Zo lijkt het niet bij Yannick van 7 jaar die naast zijn vader op de grond zit. Op de vraag of het wel goed gaat, knikt zijn vader bevestigend. ,,Met hem wel. Met mij wat minder”, zegt hij met een enorm bezweet hoofd. ,,Ik wist niet dat hij zó hard kon lopen. Tien minuten. Dat is heel knap. Hij ging als een speer. Ik dacht die wordt nog wel moe. Maar nee. Wát een energie!”