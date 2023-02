Vaker trein in spits vanuit Deventer en Apeldoorn naar Randstad, veel tijdwinst tussen Meppel en Dronten

Treinreizigers die zijn aangewezen op de stations Deventer en Apeldoorn gaan er in de nieuwe dienstregeling, die eind dit jaar in moet gaan, op vooruit. NS laat meer treinen in de ochtend- en avondspits rijden. En reizigers uit bijvoorbeeld Dronten kunnen straks rechtstreeks naar Leeuwarden reizen.

Dat blijkt uit de concept-dienstregeling, die de spoorwegen woensdag hebben gepresenteerd en nu ter advies ligt bij reizigers- en consumentenorganisaties. Over de definitieve plannen besluit NS in de zomer.

Door toevoeging van extra ritten en andere rittijden voor de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn, die via Deventer rijdt, ontstaan er meer verbindingen van en naar Amersfoort.

Elk kwartier

Tussen grofweg half zeven en negen uur ’s ochtends gaat er per kwartier een trein rijden tussen Deventer, via Apeldoorn naar Amersfoort. En andersom. Vanuit Amersfoort kan de reiziger verder naar de Randstad (richting Amsterdam, Den Haag of Rotterdam). In de middag/avondspits, dus ongeveer tussen half vier en en kwart over zeven ’s avonds, gaat er ook een kwartiersdienst rijden.

Andere relevante wijziging voor reizigers rond Deventer en Apeldoorn is dat de internationale trein van en naar Berlijn er korter over gaat doen. Dat komt onder meer omdat de stop op station Almelo wordt geschrapt. Door andere aanpassingen, bijvoorbeeld inzet van andere locomotieven, gaat in 2024 de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn naar minder dan zes uur. Op zondagmorgen wil NS bovendien de treindienst eerder opstarten tussen bijvoorbeeld Enschede en Deventer.

22 minuten tijdwinst

Ook rondom Zwolle wordt het nodige aangepast. Zo moet er een nieuwe doorgaande verbinding komen van Lelystad naar Leeuwarden (via Zwolle), die stopt op tussenliggende stations als Kampen-Zuid en Dronten. De reistijd van Meppel naar Dronten wordt dan bijvoorbeeld 37 minuten in plaats van 59 minuten: een tijdwinst van 22 minuten. NS is ook van plan om meer ritten toe te voegen op de zondag tussen Groningen en Zwolle, zodat er vanaf 10.00 uur dan elk half uur gereisd kan worden. Dat is nu nog een uurdienst.

Op de Veluwe is er goed nieuws voor met name de reizigers uit Harderwijk en omgeving. De spitstrein tussen Harderwijk en Amersfoort, met een stop in Nijkerk, wordt in ere hersteld. Het gaat tijdens werkdagen om vier extra ritten in de ochtend richting Amersfoort en ’s avonds om hetzelfde aantal terug richting Harderwijk. De spitstrein werd eind vorig jaar geschrapt, mede door personeelskrapte.

Volledig scherm De trein naar Berlijn op station Deventer. © ARCHIEF FOTO HISSINK