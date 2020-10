Van arme vluchteling tot rijke zaakwaarnemer: het waargebeurde Hollywood-verhaal van Shallon (27) uit Deventer

VOORBESCHOUWING Van Wonderen grijpt flink in bij GA Eagles en wijzigt basisploeg op vier plekken; twijfels over Beukema

9 oktober Go Ahead Eagles staat aan de vooravond van een cruciale week. Drie wedstrijden in acht dagen bepalen de sfeer voor het najaar in Deventer. Te beginnen zaterdag met een uitbeurt bij MVV in Maastricht, waar trainer Kees van Wonderen flink gaat sleutelen aan zijn basisploeg.