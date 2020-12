Van de kebabzaak naar groot podium: Deventer ‘Hazes’ zingt op tv in de Nationale 2020 Test

Nieuwe Jezus gezocht nadat hij uit kerststal Diepenveen is gejat: 'Twee jaar terug ook al Maria’

13:07 De kerststal aan de Oranjelaan in Diepenveen is niet meer compleet. In de nacht van eerste op tweede kerstdag is Jezus gestolen uit de kribbe. John van Berkum is teleurgesteld: ,,Twee jaar geleden hebben ze ook al Maria meegenomen. En die is nooit meer teruggevonden.’’