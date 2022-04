Van der Plas (BBB) draaide als stagiaire mee in ziekenhuis: ‘Als hij maar geen alvleesklierkanker heeft, dacht ik’

Rapport Volksfeest in Deventer: GA Eagles blijft behouden voor eredivisie en verlegt doelen naar Europees voetbal

Het uitzinnige stadion zingt, schreeuwt en jubelt. Nog voor rust schalt het ‘E-re-divisie’ door De Adelaarshorst. Gevolgd door ‘We gaan Europa in’. Het kan allemaal op een kolkende vrijdagavond in april, waarop heel Go Ahead Eagles weet: met de 4-0 overwinning op Willem II is het laatste restje twijfel over een verlengd verblijf in de eredivisie wel weggenomen.

9 april