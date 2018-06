Van der Valk bouwt 140 hotelkamers en een zwembad op de negende verdieping in Deventer

Mensen die de bedden in een van de 140 kamers willen testen moeten nog even geduld hebben. De bouw van het nieuwe Van der Valk hotel in Deventer is weliswaar begonnen. Begin 2020 gaat het open, dus dat duurt nog anderhalf jaar. Het is het meest duurzame Van der Valk hotel tot nu toe. Zo moet het beroemde concern er bijvoorbeeld over nadenken hoe er gekookt gaat worden zonder gas.

Heel veel is er nog niet te zien op de plek langs de A1 waar al maanden het curieuze bord staat met de afbeelding van een toekan en de mededeling 'the eagle has landed'. Pas vanuit de lucht is duidelijk dat de contouren van het luxueuze hotel al zichtbaar worden. De 444 heipalen van 18 meter lengte zijn al bijna de grond in geheid.

Het gebouw wordt volledig energieneutraal en gas is niet voorhanden op het nieuwe bedrijvenpark A1. Warmte- en energie komen volledig uit nabijgelegen windmolens, van zonnepanelen op het dak en warmte-/koudeopslag in de bodem. ,,Het is best even nadenken hoe je dat moet doen: een hotel volledig gasloos'', zegt eigenaar Paul van der Valk. ,,Maar we willen graag energieneutraal werken en in onze andere hotels hebben we al kunnen uitproberen. Zo werken Zwolle en Enschede bijvoorbeeld deels gasloos.''

Wens

Eerder was de hoop dat afgelopen winter de eerste schop de grond in kon. Dat is niet gehaald. Van der Valk noemt de bouw van het Deventer hotel een grote wens. Hij is al eigenaar van de vestigingen in Hengelo, Enschede en Zwolle. ,,Deventer is een van de mooiste steden van Nederland. De A1 is de verbinding tussen oost en west.''

De vestiging van de Van der Valk betekent voor Deventer een toename van honderd voltijdsbanen op en wordt volgens burgemeester Heidema een blikvanger langs de snelweg. ,,Het hotel levert directe werkgelegenheid voor Deventer en meer omzet en werk voor bedrijven en de toeristische sector.