Van der Valk pakt het groots aan in Deventer

Uit de uitgewerkte plannen blijkt dat Van der Valk toch kiest voor 140 kamers. In plaats van eerst 100 kamers te realiseren en later een uitbreiding met 40 kamers. Met 140 kamers in het tien verdiepingen tellende hotel is er overnachtingsgelegenheid voor 292 personen. Er komen verder zeven vergaderzalen en twee congreszalen. Fitness- en wellness-mogelijkheden ontbreken evenmin. De restaurantfunctie, met live-cooking, is een belangrijk onderdeel van het hotel.