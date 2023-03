Van dooie boel tot levendig stuk Deventer, zó doe je dat: ‘Maak Nieuwe Markt ook autovrij’

Definitief geen supporters van GA Eagles in uitvak Cambuur, directie solidair met fans

Er zitten zondagavond in het stadion van SC Cambuur definitief geen supporters van Go Ahead Eagles in het uitvak. De club schakelde meerdere juristen in om de beslissing van burgemeester Buma van Leeuwarden onder de loep te nemen en na uitvoerig overleg is besloten om geen kort geding aan te spannen.