Van Doren in Boekel neemt branchegenoot Van Lente in Deventer over

Scooteraar raakt verkeers­drem­pel en vliegt over de kop in Terwolde: traumaheli­kop­ter opgeroepen

18 juli Een scooteraar is zondagavond laat hard ten val gekomen op het terrein van recreatiecentrum De Scherpenhof in Terwolde, een klein dorp in de gemeente Voorst. Hij sloeg over de kop met zijn scooter nadat hij te hard over een verkeersdrempel reed. De man is met onbekende verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht.