Van een zaadje tot aan de melkkoe, leerlingen uit Wilp-Achterhoek krijgen boerderijles tussen de koeien

VIDEO Hans van ’t Slot (82) een van Go Ahead’s trouwste fans: ‘Vroeger op B-side veel meegemaakt’

19:40 De ruim zevenduizend seizoenkaarten van Go Ahead Eagles zijn over de toonbank gevlogen. Na een surrealistisch coronajaar met lege tribunes lonkt vanaf augustus in de eredivisie weer een uitverkocht stadion. Met op de tribune ook weer Hans van ’t Slot. De 82-jarige Deventenaar heeft sinds de invoering van het profvoetbal een vaste plek bij GA Eagles en is een van de oudste seizoenkaarthouders in het Deventer legioen. Ook bij de rentree in de eredivisie is Van ’t Slot present.