Van fiasco naar stip op de horizon: bouw voormalige Houtmarktschool in Deventer van start

Snoeihard eerbetoon aan overleden drummer uit Twello: ‘Proosten, headbangen en horns up voor Rob’

15 januari Nadat drummer Rob Pol vorig jaar overleed bij een auto-ongeluk, was de vraag bij de Deventer metalband Grim Ordeal: ‘Wat nu?’ Daar zijn ze nog niet uit, maar om hun drummer en vriend uit Twello te eren is er in april een tribute-avond in het Burgerweeshuis. Nog één keer proosten, headbangen en horns up voor Rob.