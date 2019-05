Van gedragen shirts tot designertassen bij nieuwe ReShare Store Deventer

Het duurste item op die dag? ,,Een lederen jasje van tachtig euro, waar nu een prijskaartje van maar vijfendertig euro aan hangt. Of het rokje van het merk Pauw. Die is normaal gesproken vijfhonderd euro, nu veertig”, zegt rayonmanager Jurgen ter Louw.

Zonder dak

Het zijn precies enkele van de populairste items in de winkel. ,,Ook schoenen, tassen en jurkenverkopen we veel. Onze doelgroep bestaat uit mensen met of zonder dak boven hun hoofd in de leeftijd van nul tot honderd jaar. Iedereen die goedkope kleding zoekt dus. We hebben kleding voor dames, heren, kinderen een baby’s.”

Vijfhonderd

Loes Boeckhout (20) is een van de ruim vijfhonderd bezoekers die Ter Louw op de eerste dag verwacht. Ze staat op het punt om een paar tasje van het merk Guess te scoren. ,,Vijftien euro maar.Ik ben wel even aan kijken of ik kan zien dat het niet om namaak gaat.” Ze is samen met haar zusje door de rekken aan het snuffelen. ,,Toen mijn moeder zei dat de ReShare Store vandaag zou openen,zijn we zeker even gaan kijken. Ik heb altijd al wel iets met sustainable kleding gehad, je vindt in dit soort winkels vaak net de unieke items die je in andere kledingwinkels niet tegenkomt.”

Streng

Concurrentie op het gebied van vintage kleding in Deventer kan de ReShare Store verwachten van onder andere winkels als Bohemien Vintage, Second Best Deventer, Clochard en Appel & Ei. Maar bang voor concurrenten is Ter Louw niet. ,,Wij beschikken over maar liefst dertig miljoen kilo tweedehands kleding en we zijn ontzettend streng op wat in aanmerking komt voor verkoop. Zo moet het helemaal heel, schoon en zo goed als nieuw zijn.” Hij doet er dan ook alles aan om de winkel een frisse indruk te geven. ,,We hangen alles netjes geordend op, we zorgen voor een frisse geur door geurdispensers en we hebben ruime paskamers. Tevens hebben we fijne zitgelegenheden gecreëerd.”

Elfde