Van gratis bloemzaadjes tot vogelhuisjes: 6 x tips voor een groener Deventer

met video Donna (17) uit Almelo wil de nieuwe Céline Dion worden: ‘Maar of mijn ouders dat ook leuk vinden?’

Ze zong de sterren van de hemel tijdens de grote finale van Best Singer Almelo in het Parkgebouw in Rijssen. Zangeres Donna Mulder (17) uit Almelo versloeg haar al medescholieren en ging er met de beker vandoor. De volgende stap? „Als ik echt mag dromen, wil ik wereldberoemd worden en dan word ik misschien zelfs wel de nieuwe Céline Dion.”