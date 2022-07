Van gratis ijsjes tot gesloten deuren: zo spelen Deventer ondernemers in op de hitte

Hitteblog LIVE | IJsjes voor asielzoe­kers bij overvol Ter Apel • Kinderen skiën in snikheet Zwolle

Heet, heter, heetst... Op meerdere plekken in Oost-Nederland is het kwik de 30 graden al voorbij. In dit hitteblog volgen we alle ontwikkelingen, nieuwtjes, weetjes en gebeurtenissen rond de tropische temperaturen van vandaag. Zet de waterflessen maar klaar en de ventilator op standje 10, daar gaan we!

14:56