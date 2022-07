Van gratis ijsjes tot gesloten deuren: zo spelen Deventerse ondernemers in op de hitte

Ja, het is warm vandaag. Zeg maar gerust: heet. De buitentemperatuur in Deventer tikt de 36 graden aan en lezers van indebuurt laten massaal zien hoe warm het ook binnen is. “Alles is dicht, er hangen lakens voor de ramen en verduisterende rolgordijnen en dan nog verduistergordijn, ik zit hier in het donker. Heb jammer genoeg geen zonwering. Hele huis is 27 graden, de hal 29.5 graden”, laat Colinda bijvoorbeeld weten. “Binnen 24 alles dicht en nog geen airco aan. Buiten onder de overkapping die op het zuiden ligt 40 graden”, aldus Ester.

Ondernemers in de stad hebben grotendeels de deuren open -of eerder dicht om de frisse aircolucht binnen te houden- om de enkeling te verwelkomen die toch even de winkel binnenwipt. Andere sluiten juist eerder de deuren. Restaurant Op de Keizer bijvoorbeeld, aan de deur hangt een briefje: ‘Wij sluiten vandaag om 15.00 uur’. Verschillende zaken houden de winkels helemaal dicht vanwege de hitte. “In verband met code oranje zijn wij dinsdag gesloten”, staat er bij Citysnack op een briefje. Even verderop briefjes met dezelfde strekking bij By Deem en Vila. Ook Cremido, de Fashion boutique for curvy ladies, laat weten dat de deuren gesloten blijven: “Het is beter voor uw en mijn gezondheid.”