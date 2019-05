Van Gurp verliest de slag om McDonald’s Holterweg in Deventer

Behoefte

De Raad verwijst vandaag in de definitieve uitspraak over de door Van Gurp aangespannen rechtszaak naar een onderzoek naar de behoefte aan nieuwe fastfoodrestaurants in Deventer en omgeving. Daaruit blijkt dat er nog best behoefte is aan dergelijke restaurants. En hoewel McDonald’s zelf de opdrachtgever van dat onderzoek was, acht het hoogste bestuursrechtscollege de uitkomsten aanvaardbaar.