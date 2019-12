Van mysterieus weersverschijnsel tot omgekomen verkeersregelaar: Dit zijn de 10 meest gelezen verhalen uit Deventer

VIDEOHet nieuwe jaar komt dichterbij en dus blikt de Stentor in de laatste dagen van 2019 terug op het afgelopen jaar. Welke verhalen werden veel gelezen en massaal gedeeld? Leed domineert dit jaar de lijst van de meest gelezen Deventer verhalen. Dergelijke verhalen worden altijd veelvuldig gelezen, maar de Hanzestad kwam dit jaar wel erg vaak in het nieuws met tragische gebeurtenissen met dodelijke afloop.

Het snelwegdrama op de A1 waarbij vier jonge mannen uit Apeldoorn om het leven kwamen had in april de meeste impact, maar ook drie mannen die tijdens hun werk om het leven kwamen lieten hun sporen na. Dit waren de 10 meest gelezen verhalen uit Deventer.

Volledig scherm Een tiener raakte deze zomer gewond bij de spoorbrug in Deventer. © FOTO HISSINK

10. Gewond meisje spoorbrug Deventer maakt het goed: ‘ik viel, ik sprong niet’

Een 15-jarig meisje uit Lochem raakte in juli gewond bij de spoorbrug in Deventer. Ze kwam op de rotsen terecht. In eerste instantie ging het verhaal rond dat ze van de spoorbrug zou zijn gesprongen, maar nadat de Stentor haar sprak werd duidelijk dat ze ten val was gekomen.

Volledig scherm In het stadhuis werd op een vrijdag in oktober een lichaam aangetroffen. © Rens Hulman/News United

9. Overleden persoon in Deventer stadhuis is ‘zeer geliefde’ 62-jarige medewerker

Het lichaam van een medewerker van de gemeente werd in oktober gevonden in het stadhuis van Deventer. ,,De verslagenheid en het verdriet is groot, het was een zeer geliefde medewerker die ook buiten het stadhuis veel voor Deventer heeft betekend’’, aldus burgemeester Ron König. De man laat een vrouw en kinderen na.

Volledig scherm Close-up van het voorwerp dat op vijf seconden van het filmpje naar beneden valt. © Aykut Camdeviren

8. Wat viel dáár nou naar beneden in Deventer?!

Beelden van een ogenschijnlijk normale blikseminslag in Deventer hielden de gemoederen steeds meer bezig toen buurtgenoten van de filmer links van de bliksemflits iets mysterieus naar beneden zagen vallen. Wat was het? Het mysterie is tot op heden nooit opgelost.

Volledig scherm Het ledikant dat buiten stond bij Sam&ko in Colmschate. © Facebook

7.Moeder van baby die buiten sliep bij opvang in Deventer dient klacht in: ‘Dit sloeg in als een bom’

In Deventer ontstond in augustus ophef over een kinderopvang. Ouders van een kindje dat zonder toestemming buiten sliep bij de opvang dienden een klacht in. Het kinderdagverblijf ging na de ontstane ophef door het stof.

Volledig scherm Maarten Lammers kwam om bij een ongeluk op de A1 bij Holten. © Familie Lammers

6. Maarten (22) uit Wilp overleed bij ongeluk op A1: ‘Hij was thuis. Dat is het mooiste’

De 22-jarige Maarten uit Wilp overleed in maart bij een ongeluk op de A1 bij Holten. De twintiger was daar aan het werk als wegwerker. Een veegmachine zag Maarten over het hoofd. Na het ongeluk werden de nabestaanden overspoeld met kaarten en bloemen.

Volledig scherm Een meerval van 222cm werd in de IJssel gevangen door Niels Kersten en Sido Terpstra. © Niels Kersten

5. Vissers halen enorme meerval uit de IJssel tussen Deventer en Zwolle

Vissers haalden dit jaar meerdere grote vissen uit de Nederlandse wateren, maar wat Zeewoldenaar Niels Kersten flikte op de IJssel was wel heel bijzonder. De visser haalde vanuit een bellyboat een meerval van 2.22m uit het water.

Volledig scherm De cabrio van de familie Hissink had het zwaar te verduren tijdens de enorme hagelbui die boven Deventer losbarstte, © FOTO HISSINK

4 . Helse hagelbui zorgt voor ravage in Deventer: ‘Dit is echt niet normaal’

Eind juni kreeg Deventer te maken met een enorme hagelbui. Daarbij vielen plaatselijk hagelstenen uit de hemel ter grootte van euromuntstukken. Via social media doken bizarre foto’s en filmpjes op van de bui en de gevolgen ervan.

Volledig scherm Bij het terrasdrama in Deventer vielen meerdere gewonden. © News United / Rens Hulman

3. Auto rijdt in op terras in Deventer: meerdere gewonden, twee aanhoudingen

Het Deventer terrasdrama vond eind oktober plaats. Een man reed na een ruzie in op een terras en daarbij vielen meerdere gewonden. De bestuurder werd na de crash opgepakt.

2. Lijnbus ramt auto gezin uit Deventer: vader (38) overleden, toestand moeder kritiek, drie kinderen lichtgewond.

Een gezin uit Deventer raakte eind november betrokken bij een ernstige aanrijding in het Limburgse Margraten. De vader van het gezin overleed bij het ongeluk en er vielen meerdere gewonden. Na het ongeluk ging de politie de fout in door het overlijden van de Deventenaar te vroeg naar buiten te brengen. De Limburgse politie bood daarna excuses aan de familie van het slachtoffer aan.

Volledig scherm Een verkeersregelaar kwam om bij het ongeluk in Lettele. © videostill

1. Verkeersregelaar (51) overlijdt tijdens begeleiden ambulance langs werkzaamheden bij Lettele