Van Nieuwkerk en Akyol leven in 't Oosten als God in Frankrijk, met bedreigingen als keerzijde

Almenaar Matthijs van Nieuwkerk (58) en Özcan Akyol (34) uit Deventer schelen 24 jaar. ,,Ik had zijn vader kunnen zijn. Met gemak’’, zegt Van Nieuwkerk. ,,Maar we zijn vrienden.’’

In een interview met de Stentor vertellen de twee vrienden vandaag ook over de keerzijde van bekend zijn. Ze zijn allebei het mikpunt van bedreigingen geweest. Eus: ,,Gelukkig gaat de dreiging ook weer weg.’’ Van Nieuwkerk: ,,Ik ben niet als Eus een opiniemaker, maar ook bij mij op de oprijlaan in Almen stond een ME-busje voor beveiliging.’’

Lees ook PREMIUM Verknocht aan het Oosten des lands én elkaar Lees meer

Vriendschap

De DWDD-presentator en schrijver zetten hun vriendschap in voor een show in het Deventer café De Hip. Daar zijn ze 28 oktober gastheren voor een voorstelling die draait om de gewone man en vrouw. Van Nieuwkerk: ,,Naar een idee dat al in Amsterdam bestond. Heel gewone mensen, vertellen om beurten – maximaal vijf minuten – een verhaal. Dat mag werkelijk van alles zijn.’’

De twee lieten zich uitgebreid interviewen door de Stentor. Van De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk is bekend dat hij nooit interviews geeft aan geschreven media. ,,Er staat werkelijk nooit wat ik gezegd heb. Maar voor dit verhaal maak ik een uitzondering.’’ Het volledige gesprek met Van Nieuwkerk en Akyol is later vandaag ook te lezen op deze website.

Oost-Nederland

Van Nieuwkerk wil namelijk zeer graag met zijn vriend Eus vertellen over de theaterachtige cafémiddag Verhalen in De Hip, waar Oost-Nederlanders met hun eigen verhaaltjes de show maken en over zijn liefde voor het Oosten.