Van schrijversbezoek tot buddycafé: 5 x doordeweekse dingen doen in Deventer

Leugens onder de loep: experts Discovery storten zich op Deventer moordzaak

Kun je uit de subtiele lichaamsbewegingen die Ernest Louwes op tv maakte, achterhalen of hij loog of niet? Experts buigen zich erover in de nieuwe serie Faking It Specials van tv-zender Discovery. Naast de Deventer moordzaak leggen ze ook Joran van der Sloot en Frank Masmeijer onder de loep.