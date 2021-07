Van servies tot ondergoed: eerste teckelwinkel van Nederland heeft nu vaste stek in Deventer

Alles staat kaarsrecht in de etalage van ‘Hashteckel’ aan de Broederenstraat. Winkelend publiek stopt met slenteren en kijkt nieuwsgierig naar binnen. Want zo gewoon is een teckelwinkel niet in het straatbeeld, het is zelfs de enige in Nederland. De deuren van Carlijn en Robs ‘teckelwalhalla’ zijn dan ook pas net geopend.