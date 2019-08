Van taakstraf naar vast contract in Deventer: ‘Ik heb een fijn leven, ik zou niet anders willen’

Vissers halen enorme meerval uit de IJssel tussen Deventer en Zwolle

24 augustus Meervalvissen is een liefhebberij van de lange adem. De grote joekels laten zich niet zomaar vangen. Zeewoldenaar Niels Kersten bewoog zich al een uur of acht in z'n bellyboat over de IJssel tussen Deventer en Zwolle toen de lijn ineens in zijn vingers sneed en hij met kracht vooruit getrokken werd. Pas vijf kribben later kon hij zien wat hem als een jetski door het water trok: een meerval van 222 centimeter.