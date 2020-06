Van topsport naar topzorg, koelvesten als goudmijn in Deventer: ‘Corona heeft voor groeistuip gezorgd’

Het had de zomer moeten worden van de sport. EK voetbal, Olympische Spelen, Tour de France, ijkpunten in een op voorhand goudomrand 2020… Totdat corona een gitzwarte deken drapeerde over de wereld. Rein Bokslag zag het met lede ogen aan en vreesde heel even voor de toekomst van zijn onderneming in koelmaterialen. Heel even.