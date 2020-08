Van twintig man in pop-up naar Deventer topmuseum met 100.000 bezoekers

Dit is het verhaal van de man uit Deventer die de Waddenzee wilde droogleg­gen (en zelf kopje onder ging)

29 augustus Als hij was geslaagd, was jonkheer Pieter Teding van Berkhout de grootste Deventenaar aller tijden geworden, een historische Hollandse figuur bovendien. Hij trachtte de Waddenzee droog te leggen. Dat begint in 1871 met de aanleg van een dam naar Ameland. Corine Nijenhuis schreef over deze onbekende tragische held Waddenwolf. ,,Een boek over Pieters lot.’’