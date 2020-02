Van Vlotenhof monument? Liever niet, protesteert kerkbestuur

Deze flitspalen in Oost Nederland bekeurden de meeste hardrij­ders

11 februari Van 13.998 keer in Zwolle, tot 11.331 in Apeldoorn en 7.636 keer in Deventer. Vandaag is bekend geworden hoe vaak de flitspalen in Oost Nederland in 2019 een hardrijder registreerden.