Van wieg tot graf: Deventenaar Jack Romeijn (1944-2020) zat strak in pak en lak

Dierenop­vang leeg door vuurwerk­ver­bod en thuisblij­vers: ‘Komt letterlijk en figuurlijk geen hond dit jaar’

29 december Het vuurwerkverbod en de vele thuisblijvers vanwege het coronavirus zorgen ervoor dat het stil blijft in dierenpensions in de regio. Waar de jaarwisseling in menig opvang het drukste moment van het jaar is, blijven honden, katten en andere huisdieren bij het inluiden van het nieuwe jaar bij hun baasjes. ,,Ons verdienmodel stort in. Het is sneu je bedrijfje te zien afglijden.”