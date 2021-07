Van Wonderen ziet ‘aardige dingen’ bij GA Eagles: ‘Maar genoeg werk aan de winkel’

Nieuwe tik voor grote drugsbende: ‘leider’ Tonie (34) uit Deventer blijft achter tralies

8 juli Tonie M. uit Deventer, die eind mei in Oostenrijk werd opgepakt in een omvangrijk onderzoek naar drugslabs, blijft de voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle vandaag. Hij wordt gezien als de leider van een drugsbende die de politie op opvallende wijze op het spoor kwam.