Van zwaard tot keukenmes: Deventenaren ‘droppen hun knife’ bij de politie

Politie over vechtpar­tij in Deventer: ‘We onderzoe­ken of het gaat om geweld tegen homo's’

11:03 De politie onderzoekt over de vechtpartij deze week in Deventer te maken had met ‘homogerelateerd geweld’, bevestigt woordvoerder Sven Strijbosch. Volgens een aantal betrokkenen is dat het geval.