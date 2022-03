Van zwerfafval tot frisbee of plastic auto: scholieren uit Deventer leren over recycling van plastic

Eindelijk verdwijnt verpauperd wegrestau­rant Epse en nieuw plan krijgt wél steun: ‘Echt win-win’

Het voormalige restaurant De Smid is al jaren een desolaat gezicht en geen visitekaartje bij de entree van Deventer vanuit Zutphen. Plannen voor een hotel aan de N348, vlak bij de A1, sneuvelden bij de hoogste rechter. Eindelijk is er zicht dat de vervallen zooi verdwijnt. Wie het gebied nieuw leven inblaast? Een lokale ondernemer en de buurt is er blij mee. ,,Zo pak je dat aan.”

2 maart