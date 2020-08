Vanavond de tuin in of het terras op? Onze weerman waarschuwt voor 'popcornbuien’

Hittegolf 2020: Dag 10Hittegolf 2020 dag 10. De eerste hittegolf van 2020 is een feit en het is een pittige. Onze weerman Mark Wolvenne uit Twello praat je elke dag bij. Hoe lang houdt de hitte aan?

,,Ook al is het even voor twaalf uur nog geen 25 graden: de hittegolf gaat wel door vandaag. Het begint wat koeler door pittige buiten gisteravond en vannacht en daardoor is de luchtvochtigheid gigantisch. Wat opvalt: de grote verschillen op kleine afstanden. In Terwolde viel 30 millimeter, bij mij in de tuin nauwelijks iets. En ook in Deventer hebben delen heel veel gehad. Ik zag op weg naar mijn werk in Olst afgerukte takken door valwinden. Maar in een zeer beperkt gebied.”

Valwind of windhoos

,,En die valwinden worden vaak verward met windhozen. Dat is echt iets anders. Die valwinden ontstaan nadat die wolkenmassa zich wel ontwikkelt tot tien, twaalf kilometer en dan met de regen razend snel naar beneden komt. Ineens een enorm verschil in temperatuur. Je ziet het verschil in afgebroken takken: bij een windhoos heb je takken die afgedraaid zijn, alle kanten op. Bij valwinden belanden ze allemaal in dezelfde richting.”

Ontlading van wolk naar wolk

,,Vanavond en vannacht moeten we zeker rekening houden met een bui, al zou ik er het barbecueën niet om laten. Gewoon goed opletten. Het zijn van die popcornbuien: ze komen op, en zijn ook heel snel weer opgelost. Heel anders dan van die megacellen die zich over het land verspreiden. Opvallend aan de afgelopen onweersbuien is ook dat de ontlading vooral van wolk naar wolk ging en je dus geen inslagen op de grond zag. Voorlopig hebben we nog wel een hittegolf. Al voorzie ik dat we maandag in onze billen moeten knijpen: dan zou het ook wel eens net geen 25 graden kunnen worden.”

Volledig scherm Mark Wolvenne praat ons door de hittegolf heen. © Jeroen Jazet