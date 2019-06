Buiten­speel­dag op Beesten­markt in Deventer afgeblazen wegens verwachte regen

9:46 De voor vanmiddag geplande activiteiten op de Deventer Beestenmarkt in het kader van Nationale Buitenspeeldag gaan niet door. Volgens Loes Groot Lipman van organisator Raster is er regen voorspeld en is het risico te groot dat alles in het water valt. ,,De Beestenmarkt is beton, je kunt er geen haringen voor tenten inslaan. We hebben besloten het evenement te verplaatsen naar 10 juli.”