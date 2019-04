Varkens en schapen als wapen tegen Japanse duizendknoop in Deventer

Op zo’n vijfhonderd plaatsen in de gemeente Deventer komt hij voor, deze indringer. In sommige gevallen is hij letterlijk aan komen waaien. Om zich in korte tijd metersdiep te wortelen, nietsontziend voor de directe omgeving. Maak kennis met de Japanse duizendknoop. Een op het oog onschuldige plant met frisgroen blad en kleine witte bloemen, maar met verraderlijke eigenschappen die vooral ondergronds gaan. Om een einde te maken aan de verspreidingsdrift van dit snelgroeiende ‘groene monster’, heeft de gemeente Deventer een aanvalsplan opgesteld. Of beter gezegd, beheerstrategie. Want uitroeien, dat lijkt niet meer te lukken.