Vat gelanceerd bij botsing op afrit A1

Brandweer is klaar voor storm Ciara: ‘Het wordt spannend. De kettingza­gen liggen klaar’

7:00 Vervelend, irritant en misschien zelfs gevaarlijk, zo'n storm als Ciara. Maar ook best wel avontuurlijk en spannend. Zeker als je brandweerman of vrouw bent. Volgens Diana Inkelaar, woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland staat iedereen paraat om in actie te komen.