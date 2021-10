Vechtpartij in centrum Deventer tussen twee groepen: meerdere personen gewond

Lionel uit Deventer doet mee aan SBS6 programma Missions Impossible: ‘Ik heb niks met voetbal’

8:04 Lionel Kolen (39) uit Deventer is op dinsdag 12 oktober te zien in het SBS6 programma Missions Impossible. In het programma worden deelnemers in een maand tijd klaargestoomd voor een grote uitdaging. Lionels doel? Drie ballen achter elkaar uit zijn handen van het ene doel in het andere doel te schieten. Gelukkig kreeg hij hulp van voormalig Oranje-keeper Ronald Waterreus.