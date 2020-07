Vechtpartij in Deventer brengt politiemacht op de been

Een persoon is aangehouden bij een vechtpartij vanavond aan de Tabakswal in Deventer. Naar aanleiding van de melding kwamen acht politiewagens naar de plek van het incident.

Op de plek waar volgens de 112-melding sprake was van een schietpartij staat een auto met schade aan de voorruit. Ook wordt door de politie een persoon in de boeien geslagen en meegenomen. Volgens politiewoordvoerder Simone van Dijk was er sprake van een ruzie in de familie-sfeer. ,,Maar er is niet geschoten. Wat er precies gebeurd is, moeten we nog uitzoeken.”

Vuisten

Volgens buurtbewoners was er eerder op de dag een vechtpartij in de straat geweest, waarbij stevig met vuisten is geslagen. Twee mannen zouden ‘s avonds met een honkbalknuppel en getrokken wapen zijn teruggekomen om verhaal te halen.

Onrust

Inmiddels zijn er tientallen mensen uit hun woning gekomen om te kijken. De onrust zou zich vooral rond één woning in de straat afgespeeld hebben. In dat huis was een ruit ingegooid. Eerder deze week was het daar volgens de buurt ook al roerig. De man die is aangehouden zou rondgelopen hebben met een getrokken wapen.