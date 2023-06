Veel bewolking in Deventer vanmiddag en vanavond

Bijzondere blikvanger langs het Deventer spoor, dankzij Sabien en Honny: ‘Hopen voorbeeld te zijn’

Zonnepanelen zijn nogal in trek. Op daken van huizen, bedrijven of in weilanden. Maar sommige plekjes worden weleens vergeten. Althans, dat vinden Sabien Bouwmeester (51) en Honny de Gucht (59). Verstopt langs het spoor in Deventer hebben de twee een parkje neergezet. ,,We kunnen er niet van eten.’’