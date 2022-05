Veel Joodse artsen uit Deventer kwamen niet terug: nu worden ze herdacht in het ziekenhuis

OPINIE ‘Minimali­seer goederen­ver­voer over land en de Noordtak is overbodig’

Een noordtak van de Betuweroute zou steden als Deventer, Zutphen en Arnhem ontlasten van het vele goederenvervoer. Maar die Noordtak doorklieft dorpen en natuurgebieden in de Achterhoek. Volgens voormalig logistiek manager Jur Knolle is de Noordtak overbodig. ,,Er is geen enkele noodzaak voor vervoer van Rotterdam naar Berlijn, Warschau of verder.’’

1 mei