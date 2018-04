Veel kapers op de kust om bibliotheek en Hegius te kopen in Deventer

Landgoed Frieswijk tegen windmolens

22 april Stichting Landgoed Frieswijk, tussen Deventer en Wesepe, ziet de komst van windmolens of op rond het landgoed niet zitten. Dat blijkt uit een brief, die namens de eigenaar van het landgoed ten oosten van Diepenveen is geschreven aan het Deventer college van B en W.