(Veel) meer blauw op straat helpt niks tegen autobranden

Drones, cameratoezicht, maar vooral: meer surveilleren in de wijken. Ideeën genoeg om het aantal autobranden in Deventer terug te dringen, maar veel helpt het allemaal niet. De roep om ‘meer blauw op straat’ is het grootst, maar dat is volgens deskundigen totaal nutteloos. ,,Met twee keer zoveel agenten kun je misschien zes plekken tegelijk zien. Blijven er nog ruim duizend straten over.”

Het rekensommetje van hoogleraar veiligheid Ira Helsloot lijkt wat simpel, maar klopt wel. Daar komt nog bij dat brandstichters wijselijk een blokje omlopen of gewoon even wachten als er een politieauto voorbij komt. Helsloot, werkzaam aan de Radboud Universiteit, is ook nog wiskundige en zijn statistische berekening van de pakkans van een pyromaan door een surveillerende agent maakt de kans op resultaat nog minder fraai.

In Deventer rijden gemiddeld drie ‘eenheden’ tegelijkertijd door de straten, op weg naar meldingen of gewoon surveillerend. Dat zijn zes paar ogen, maar slecht op drie plekken tegelijk. Deventer telt ruim duizend straten, dus de kans dat een politieauto door een straat rijdt waar net een autobrand is uitgebroken, is maximaal 1 op 300. Simpeler: Terwijl een politie-auto door een straat rijdt, heeft een pyromaan of brandstichter minstens 299 andere straten voor het kiezen.

Verdubbelen

Het is een onmogelijke opgave, maar stel dat de regering besluit het aantal agenten op straat te verdubbelen, dan blijven er voor de aanstichter van een autobrand nog steeds zo'n 150 lege straten over om uit te kiezen. Tel daarbij nog het gemak en de snelheid waarmee je het vuurtje aanwakkert en de tijd die het vervolgens duurt waarop bewoners of de politie merken dat er een auto in lichterlaaie staat, dan is de dader te voet met gemak alweer tien straten verderop.

,,Toch zijn extra wijkagenten wel nuttig”, zegt Helsloot. ,,Zij kunnen vragen stellen in de buurt, zij kennen de mensen die wellicht weten wie in de buurt een overspannen indruk maakt. Dat kan ergens toe leiden.”

Opjutten

Dat gebeurde bijvoorbeeld in Gouda, waar de politie ontdekte dat jongeren elkaar op Instagram aan het opjutten waren. Daaruit kon worden afgeleid waar de jongeren ongeveer actief waren en waar wellicht een autobrand zou kunnen ontstaan. Daarop werd militaire bijstand gevraagd en stuurde het leger drones de lucht in. Dat leverde een aanhouding op heterdaad op.

Maar terug naar Deventer: de 31 autobranden van vorig jaar werden zo volstrekt willekeurig gesticht dat er geen enkel verband te traceren is. In dat geval is een kans op succes van 1 op 300 bij het surveilleren nog groter dan andere methodes. Ware het niet dat surveilleren volgens voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politie bond (NPB) eigenlijk al nauwelijks meer voorkomt.

Van incident naar incident

,,Agenten rijden van incident naar incident en tussendoor naar kantoor voor de administratie”, zegt Struijs. ,,Als ze een arrestant naar het cellencomplex brengen, moeten ze eerst een heel stuk rijden en dan vaak nog heel lang wachten op een advocaat voor de verdachte. Twee arrestaties en je dienst zit erop. Gewoon rondrijden en goed om je heen kijken of er iets broeit of iets dreigt, is er echt niet meer bij.”

Eric Bervoets, oud-politieagent en criminoloog, ziet alleen in militaire bijstand een adequate oplossing. ,,Zij zijn heel goed in het analyseren van situaties en het leggen van verbanden. Ze hebben de expertise en het materieel. Daar komt de politie helemaal miet meer aan toe.”

Paniekstand

Tegelijkertijd waarschuwt hij ervoor dat Deventer niet in de paniekstand moet schieten om de autobranden. ,,De kans dat een auto uitbrandt is bijna nog kleiner dan de kans dat een surveillerende agent iemand betrapt.”