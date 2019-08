Veel meer meldingen van huiselijk geweld in Deventer

Droomhuis in Deventer wordt nachtmer­rie: ‘We zijn van begin af aan misleid’

13:25 De één slaapt noodgedwongen op een vakantiepark, de ander tijdelijk in een huurhuis. Ze hebben geen idee hoe lang nog, de tien huishoudens die een appartement kochten in de voormalige Houtmarktschool in Deventer. De verbouwing ligt al tijden stil, de failliete ontwikkelaar is met de noorderzon vertrokken. ,,We zijn met z'n allen misleid.”