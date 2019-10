‘Veel meer zwerfjongeren in de stad dan Deventer denkt’

Deventer telt minstens 50 jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben en dreigen af te zakken naar de crisisopvang. Dat stelt de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). In de opvang komen ze in aanraking met zwaar verslaafden en raken ze nog verder in de put. De gemeente moet deze jongeren daarom in beeld krijgen en ze helpen voordat ze in de problemen komen.

Dat zegt Marleen van der Kolk van Zwerfjongeren Nederland. Het voormalige gemeenteraadslid uit Deventer vindt het onbestaanbaar dat haar stad nog steeds geen goed beeld heeft van het aantal zwerfjongeren. Ze noemt het verbijsterend dat een woordvoerder zich eerder in de Stentor afvroeg of jongeren die bij vrienden op de bank slapen, wel als ‘zwerfjongere’ bestempeld moeten worden.

Het aantal zwerfjongeren in Nederland is sinds 2009 verdubbeld en het totaal aantal daklozen verdrievoudigde in die periode zelfs. De GGD zag in Zwolle het afgelopen jaar een groei van 99 naar 123 dakloze jongeren. In Deventer zijn er zo'n tien personen bekend die in de crisisopvang zitten, maar er is nooit onderzoek gedaan naar het echte aantal. Toch vermoedt de gemeentewoordvoerder dat het probleem hier niet groeit.

Afwijken

Volgens Van der Kolk van SZN is dat een zware onderschatting van het probleem. ,,Statistisch gezien moet het om minimaal 55 jongeren gaan”, stelt Van der Kolk. ,,Er is geen enkele reden om te denken dat Deventer af zou wijken van het landelijke beeld.”

Ouders zijn weliswaar financieel zorgplichtig tot hun kinderen 21 jaar zijn, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. Kinderen gaan soms met problemen het huis uit en heb ben vaak geen contact met hun ouders. Maar ze zijn vaak al zorgmoe op hun 18e en krijgen dan een bijstandsuitkering van 255 euro. ,,Dan gaan ze dus gegarandeerd schulden opbouwen en komen ze in de problemen. Als ze dan bij vrienden op de bank slapen, zijn ze van de radar, maar ze bestaan wel”, stelt Van der Kolk.

In gesprek

De Stichting Zwerfjongeren Nederland meent dan ook dat de gemeente een beter beeld van het aantal probleemgevallen moet krijgen door in gesprek te gaan met Jeugdzorg, het praktijkonderwijs en de opvang van asielzoekers. ,,Dit zijn de drie categorieën waar de meeste zwervers uit komen. We weten niet waar veel statushouders blijven. Er moet verplichte nazorg komen voor mensen die de laagste niveau’s van het MBO-onderwijs verlaten. Van Jeugdzorg moeten we in beeld hebben welke jongeren daar afscheid nemen. Die werken zich in de schulden en keren terug in de crisisopvang.”

Van der Kolk wil op deze manier voorkomen dat veel jongeren buiten beeld van de gemeente raken, zoals nu dus blijkbaar het geval is. Drie politieke partijen willen in ieder geval dat er snel onderzoek komt naar de omvang van het probleem. GroenLinks, de ChristenUnie en Deventer Sociaal stelden daar vragen over aan het college van burgemeester en wethouders, maar het is nog niet bekend of die cijfers er snel komen.