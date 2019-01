Veel nieuwe bedrijven in Leeuwenbrug Deventer

Pijnlijke uitglijder kringloop Het Goed in Deventer met bontjassen

12:40 Het aanbieden van bontjassen door kringloopwarenhuis Het Goed in Deventer heeft bedrijfsleider Raimon Strijdveen in verlegenheid gebracht. ,,Ik sta hier een beetje versteld van”, zegt Strijdveen als de Stentor hem confronteert met een foto van een rek vol bontjassen. De Bont voor Dieren wil hierover met hem in gesprek.