Veel rook bij machinebrand bij ForFarmers in Deventer

VIDEO Eis: 10 maanden cel tegen asielzoe­ker die in Deventer speeltuin­tje ontucht pleegde met meisjes (9 en 10)

19:52 Het Openbaar Ministerie eist 10 maanden gevangenisstraf tegen de 20-jarige Sabri K.K. De 20-jarige man stond donderdag in Zwolle onder meer terecht van het aanranden van twee meisjes van 9 en 10 jaar oud in een speeltuintje in Deventer. Na zijn gevangenisstraf is het de bedoeling dat K. wordt uitgezet naar Italië, waar hij in eerste instantie asiel aanvroeg.