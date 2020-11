Veel schade na frontale aanrijding in Deventer

1954 - 2020 Devente­naar Huub van Sabben overleden: de man die onbekende oorlogs­slacht­of­fers hun naam terug gaf

24 november Deventenaar Huub van Sabben is op 66-jarige leeftijd overleden. Hij was de man die zich onuitputtelijk inzette om de vermisten van de Tweede Wereldoorlog op te sporen en alles wist van de oorlogsgeschiedenis in de regio Deventer. Hij schreef het standaardwerk Deventer 40-45 en stopte nooit met (onder)zoeken. Hij was daardoor zelfs als civiel onderzoeker betrokken bij de werkgroep vermiste personen van defensie en politie.